Atalanta, che momento per il Papu Gomez: separato in casa e isolato durante l’allenamento (Di sabato 2 gennaio 2021) Papu Gomez questa mattina è arrivato alle 10 a Zingonia per allenarsi da solo con i giovani della Primavera. La prima squadra ha iniziato la seduta poco dopo quando però il numero 10 della Dea ha concluso il lavoro tornando a casa. Per lui nessuna convocazione per il Sassuolo. Soltanto gelo. Altro che disgelo. Per il Papu Gomez il nuovo anno è cominciato come si era chiuso quello vecchio: da separato in casa, senza certezze sul futuro e con tanti dubbi da sbrogliare. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 2 gennaio 2021)questa mattina è arrivato alle 10 a Zingonia per allenarsi da solo con i giovani della Primavera. La prima squadra ha iniziato la seduta poco dopo quando però il numero 10 della Dea ha concluso il lavoro tornando a. Per lui nessuna convocazione per il Sassuolo. Soltanto gelo. Altro che disgelo. Per ilil nuovo anno è cominciato come si era chiuso quello vecchio: dain, senza certezze sul futuro e con tanti dubbi da sbrogliare. ITA Sport Press.

stebellentani : Gasperini irremovibile, non vuole più Gomez. l’Inter offre “il cavallo di ritorno Gagliardini” o Ranocchia che “non… - Glongari : #Genoa idea #Lammers dall’#Atalanta se dovesse partire #Scamacca che piace al #Milan @AlfredoPedulla @tvdellosport - ItaSportPress : Atalanta, che momento per il Papu Gomez: separato in casa e isolato durante l'allenamento - - Fprime86 : RT @SkySport: Atalanta-Sassuolo, Gasperini: 'Spero che Diallo resti qui' - AleGobbo87 : RT @mirkonicolino: (#RaiSport) '#Paratici avrebbe fatto una chiamata all'Atalanta per il Papu #Gomez. Può essere azione di disturbo, ma sar… -