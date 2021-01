Aston Martin inaugura la nuova era della Formula 1

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 2 gennaio 2021)rientra ufficialmente in1 come costruttore. Per segnare laera, quella in cui si lancia la sfida a Mercedes e Ferrari, la casa inglese ha lanciato sui profili social dedicati il nuovo logo con cui si presenterà in pista. Sebastian Vettel sarà il pilota di puntaformazione nata dalle ceneriRacing Point, con motori Mercedes e Lance Stroll come secondo conduttore. La livrea sarà presentata a febbraio. “Il marchio britannico ha avuto un grande successo nelle corse automobilistiche negli ultimi anni, evidenziato da numerose vittorie di classe alla 24 Ore di Le Mans“, dichiarain un comunicato stampa. “Ora è giunto il momento perdi impegnarsi nella più ...