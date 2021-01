Aston Martin ed il ritorno in F1 (Di sabato 2 gennaio 2021) Tra le novità della stagione 2021, il ritorno di Aston Martin in F1 è senza dubbio una delle più attese. Le aspettative intorno alla scuderia britannica, assente dalle corse da 60 anni, sono alte e il patron Lawrence Stroll non fa mistero di puntare ad un posto di primo piano nel circus. F1 2021, nasce la Aston Martin Formula One team Mancava solo il comunicato per sancire il ritorno in F1 di Aston Martin. L’ufficialità è arrivata ieri, 1 gennaio, e con essa anche il nome della nuova scuderia: Aston Martin Formula One Team. I colori del logo ricalcano quelli tradizionali del brand inglese, bianco su sfondo verde british. La livrea e la monoposto rimangono invece avvolti nel mistero e verranno, con ogni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 2 gennaio 2021) Tra le novità della stagione 2021, ildiin F1 è senza dubbio una delle più attese. Le aspettative intorno alla scuderia britannica, assente dalle corse da 60 anni, sono alte e il patron Lawrence Stroll non fa mistero di puntare ad un posto di primo piano nel circus. F1 2021, nasce laFormula One team Mancava solo il comunicato per sancire ilin F1 di. L’ufficialità è arrivata ieri, 1 gennaio, e con essa anche il nome della nuova scuderia:Formula One Team. I colori del logo ricalcano quelli tradizionali del brand inglese, bianco su sfondo verde british. La livrea e la monoposto rimangono invece avvolti nel mistero e verranno, con ogni ...

Automania_it : Aston Martin dalla strada alla Formula 1 --> - News_Auto_cars : F1 – Vettel: “Il mio rapporto con la Ferrari non ha funzionato, non vedo l’ora di iniziare con l’Aston Martin” - Graftechweb : F1 – Vettel: “Il mio rapporto con la Ferrari non ha funzionato, non vedo l’ora di iniziare con l’Aston Martin” - newseffe1 : F1 – Vettel: “Il mio rapporto con la Ferrari non ha funzionato, non vedo l’ora di iniziare con l’Aston Martin” - FormulaPassion : #F1 | Sebastian #Vettel ritiene che il periodo in #Ferrari gli abbia dato insegnamenti che si porterà dietro non so… -