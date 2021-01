AssPi: Moria di stormi non legata ai fuochi d’artificio (Di sabato 2 gennaio 2021) – “La Moria di stormi che si è verificata in questi giorni non può essere in alcun modo connessa ai fuochi d’artificio. Non esistono evidenze scientifiche e, anzi, possiamo affermare con certezza che i fuochi d’artificio legali hanno una certificazione europea che impone una rumorosità inferiore ai 120 decibel”. Lo afferma in una nota Nobile Viviano, presidente di AssPi, Associazione Pirotecnica Italiana, settore che raccoglie oltre 2mila aziende e diecimila lavoratori. “Basta andare a ritroso nel tempo per scoprire che episodi di Moria di stormi nella Capitale ci sono stati anche nei mesi passati, in situazioni evidentemente che non avevano nulla a che fare con i fuochi d’artificio”, spiega Viviano. ... Leggi su romadailynews (Di sabato 2 gennaio 2021) – “Ladiche si è verificata in questi giorni non può essere in alcun modo connessa ai. Non esistono evidenze scientifiche e, anzi, possiamo affermare con certezza che ilegali hanno una certificazione europea che impone una rumorosità inferiore ai 120 decibel”. Lo afferma in una nota Nobile Viviano, presidente di, Associazione Pirotecnica Italiana, settore che raccoglie oltre 2mila aziende e diecimila lavoratori. “Basta andare a ritroso nel tempo per scoprire che episodi didinella Capitale ci sono stati anche nei mesi passati, in situazioni evidentemente che non avevano nulla a che fare con i”, spiega Viviano. ...

