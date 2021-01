Assassin's Creed Odyssey, un braccio bionico a tema sarà realizzato grazie alla partnership con Limbitless Solutions (Di sabato 2 gennaio 2021) Limbitless Solutions, l'associazione no-profit che si occupa della creazione di protesi 3D per ragazzi e adulti, ha annunciato una partnership speciale con Ubisoft, per la realizzazione di uno speciale braccio bionico, modellato come i parabracci di Kassandra, la protagonista di Assassin's Creed Odyssey. Limbitless Solutions sta testando ormai da tempo la realizzazione di protesi intercambiabili, realizzati attraverso stampe 3D per abbatterne i costi di produzione e rendere questi arti artificiali accessibili a chiunque. grazie a questo genere di collaborazioni, in futuro saranno disponibili diversi design, per venire incontro a qualsiasi desiderio di personalizzazione. Limbitless non ... Leggi su eurogamer (Di sabato 2 gennaio 2021), l'associazione no-profit che si occupa della creazione di protesi 3D per ragazzi e adulti, ha annunciato unaspeciale con Ubisoft, per la realizzazione di uno speciale, modellato come i parabracci di Kassandra, la protagonista di'ssta testando ormai da tempo la realizzazione di protesi intercambiabili, realizzati attraverso stampe 3D per abbatterne i costi di produzione e rendere questi arti artificiali accessibili a chiunque.a questo genere di collaborazioni, in futuro saranno disponibili diversi design, per venire incontro a qualsiasi desiderio di personalizzazione.non ...

offertegiorno : ERRORE DI PREZZO Assassin'S Creed Odyssey - PlayStation 4 #Videogiochi 19,99€ 40,66€ (-50%) 1525 Recensioni: 4.7… - manofthemoon18 : Dipendenti della Rosa in Fiore preoccupate per il destino di Madonna Solari (Assassin’s Creed: Brotherhood) - manofthemoon18 : Quanto sei bella Roma (Assassin’s Creed: Brotherhood) - Mephistofele : Gioco ad Assassin's Creed per la trama La trama: - Mephistofele : La parte delle terme in Assassin's Creed Origins mi ha dato la conferma che nel team di produzione c'è sicuro un ghei, 100% sicuro -

Ultime Notizie dalla rete : Assassin Creed Assassin's Creed Valhalla e customizzazione: in arrivo una delle funzioni più richieste Everyeye Videogiochi Ubisoft Plus incluso all'interno di Xbox Game Pass? Arrivano le prime, clamorose conferme!

I always thought EA Play would be an extra tier of Game Pass, but they just rolled that bad boy right in. Ho sempre pensato che EA Play sarebbe stato un extra tier di Game Pass, invece è stato lettera ...

I Migliori Videogiochi del 2020

Non particolarmente impattato dalla pandemia, per il settore dei videogiochi è stato un anno coi botti. Vediamo insieme i migliori videogiochi del 2020.

I always thought EA Play would be an extra tier of Game Pass, but they just rolled that bad boy right in. Ho sempre pensato che EA Play sarebbe stato un extra tier di Game Pass, invece è stato lettera ...Non particolarmente impattato dalla pandemia, per il settore dei videogiochi è stato un anno coi botti. Vediamo insieme i migliori videogiochi del 2020.