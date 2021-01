Arrivano nuovi profarmaci per il diabete di tipo 1 (Di sabato 2 gennaio 2021) profarmaci di nuova generazione per il diabete di tipo 1 grazie a una nuova piattaforma di screening: la ricerca pubblicata su Science Advances Una nuova piattaforma di screening ha permesso di identificare nuovi profarmaci in grado di intensificare notevolmente la proliferazione delle cellule beta pancreatiche, fondamentale per recuperarne la funzione e contrastare la progressione del… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 2 gennaio 2021)di nuova generazione per ildi1 grazie a una nuova piattaforma di screening: la ricerca pubblicata su Science Advances Una nuova piattaforma di screening ha permesso di identificarein grado di intensificare notevolmente la proliferazione delle cellule beta pancreatiche, fondamentale per recuperarne la funzione e contrastare la progressione del… L'articolo Corriere Nazionale.

Profarmaci di nuova generazione per il diabete di tipo 1 grazie a una nuova piattaforma di screening: la ricerca pubblicata su Science Advances Una nuova piattaforma di screening ha permesso di ide ...

Mattia, il primo vagito arriva da Castelfranco

LA SPERANZATREVISO Il primo figlio nel primo giorno dell'anno della speranza. Che è anche il primo bambino nato nella Marca trevigiana. Mattia Simioni ha visto la luce alle 0.49 nel reparto ...