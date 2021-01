Arriva l’ordinanza | gli impianti sciistici non torneranno dopo le Feste Riapertura per il 18 gennaio – Il documento

Leggi su open.online

(Di sabato 2 gennaio 2021) Con un’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza è stato messo in pratica quello che già da diversi giorni i gestori deglidi risalita temevano: la stagione sciistica non ricomincerà il 7. Laè ora prevista per il 18. A proporre il rinvio era stata la conferenza della regioni e delle province autonome che avevano chiesto di rimandare l’inizio della stagione per poter adattare glisecondo le ultime indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico (Cts). In base al parere del Cts il protocollo per rendere sicuri glideve essere rivisto, a partire dalla loro capienza. Il suggerimento è quello di fissare un tetto massimo su cabinovie e ovovie del 50%, esattamente come se fossero mezzi del trasporto pubblico. La ...