Annuncio a sorpresa e prima foto col pancione per il volto della tv: “Ti aspettiamo amore, buon 2021” (Di sabato 2 gennaio 2021) “Ti aspettiamo amore, buon 2021”. E poi un fiocco rosa. La bellissima showgirl e volto della tv è incinta per la prima volta. A quanto pare di una femminuccia visto il colore del fiocco con cui dà il grande Annuncio proprio appena inaugurato il nuovo anno. Con il messaggio, anche una foto che la ritrae abbracciata al suo compagno davanti all’albero di Natale mentre accarezza il pancione appena accennato. Sotto al post, come era prevedibile, una miriade di like e di congratulazioni da parte delle amiche vip. Tanti i volti noti che si sono congratulati con lei. Come Adriana Volpe ha commentato: “Che bella notizia! Sììì. Sono felicissima per voi”. Costanza Caracciolo, Margherita Zanatta e Michela Coppa l’hanno sommersa di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 2 gennaio 2021) “Ti”. E poi un fiocco rosa. La bellissima showgirl etv è incinta per lavolta. A quanto pare di una femminuccia visto il colore del fiocco con cui dà il grandeproprio appena inaugurato il nuovo anno. Con il messaggio, anche unache la ritrae abbracciata al suo compagno davanti all’albero di Natale mentre accarezza ilappena accennato. Sotto al post, come era prevedibile, una miriade di like e di congratulazioni da parte delle amiche vip. Tanti i volti noti che si sono congratulati con lei. Come Adriana Volpe ha commentato: “Che bella notizia! Sììì. Sono felicissima per voi”. Costanza Caracciolo, Margherita Zanatta e Michela Coppa l’hanno sommersa di ...

zazoomblog : Alessandro Borghi annuncio a sorpresa: l’ha appena svelato fan in visibilio! - #Alessandro #Borghi #annuncio - zazoomblog : Alessandro Borghi annuncio a sorpresa: l’ha appena svelato fan in visibilio! - #Alessandro #Borghi #annuncio - betterovmine : H che crede di sorprenderci con l'annuncio a sorpresa del mv VS noi che facciamo finta di niente avendo già visto u… - ZIAM_ISREAL25 : HARRY CHE VOLEVA FARCI UNA SORPRESA MA NOI L'AVEVAMO GIÀ SCOPERTO QUANDO GIORNI FA HANNO SBAGLIATO A PUBBLICARE L'A… - tronodispadepod : Buon anno a tutt*, ragazz*! Ci auguriamo che abbiate tutt* passato un'ottima serata ;) Siamo felici per i progressi… -

Ultime Notizie dalla rete : Annuncio sorpresa Alessandro Borghi, annuncio a sorpresa: l’ha appena svelato, fan in visibilio! SoloGossip.it Alessandro Borghi, annuncio a sorpresa: l’ha appena svelato, fan in visibilio!

Alessandro Borghi, incredibile annuncio a sorpresa, l'ha appena svelato con un post sul suo profilo instagram: fan in visibilio.

Alessia Ventura, allo scoccare della mezzanotte l’annuncio che non ti aspetti

Alessia Ventura è incinta. Alessia Ventura sembra aver trovato davvero l’amore al fianco di Gabriele, lasciandosi alle spalle l’amore tormentato con l’allenatore Filippo Inzaghi. Alessia Ventura futur ...

Alessandro Borghi, incredibile annuncio a sorpresa, l'ha appena svelato con un post sul suo profilo instagram: fan in visibilio.Alessia Ventura è incinta. Alessia Ventura sembra aver trovato davvero l’amore al fianco di Gabriele, lasciandosi alle spalle l’amore tormentato con l’allenatore Filippo Inzaghi. Alessia Ventura futur ...