Anno nuovo, solita solfa: l'Ong vuol scaricarci migranti (Di sabato 2 gennaio 2021) Federico Garau Sono 265 le persone a bordo dell'imbarcazione battente bandiera spagnola, che ora si appella alla Costituzione italiana per ottenere un porto nel quale far sbarcare i clandestini Bottino pieno da parte dell'imbarcazione dell'Ong Proactiva Open Arms, che dopo aver caricato a bordo 169 clandestini partiti da Sabrata (città della Libia nord-occidentale) ha aggiunto quest'oggi altri 97 extracomunitari, in prevalenza di nazionalità eritrea, e ora si appella alla Costituzione italiana per trovare un porto nel quale farli sbarcare. Il primo carico è datato 31 dicembre 2020, come comunicato proprio allora dall'imbarcazione battente bandiera spagnola. "Nella giornata di ieri, dopo aver ricevuto intorno alle 15 una segnalazione di distress dalla Alarm Phone, la nostra imbarcazione, la Open Arms, con a bordo personale di Emergency, ha soccorso 169 persone che ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 2 gennaio 2021) Federico Garau Sono 265 le persone a bordo dell'imbarcazione battente bandiera spagnola, che ora si appella alla Costituzione italiana per ottenere un porto nel quale far sbarcare i clandestini Bottino pieno da parte dell'imbarcazione dell'Ong Proactiva Open Arms, che dopo aver caricato a bordo 169 clandestini partiti da Sabrata (città della Libia nord-occidentale) ha aggiunto quest'oggi altri 97 extracomunitari, in prevalenza di nazionalità eritrea, e ora si appella alla Costituzione italiana per trovare un porto nel quale farli sbarcare. Il primo carico è datato 31 dicembre 2020, come comunicato proprio allora dall'imbarcazione battente bandiera spagnola. "Nella giornata di ieri, dopo aver ricevuto intorno alle 15 una segnalazione di distress dalla Alarm Phone, la nostra imbarcazione, la Open Arms, con a bordo personale di Emergency, ha soccorso 169 persone che ...

juventusfc : Voliamo nel nuovo anno come @Cristiano ???? #FridayFeeling - Pontifex_it : Santa Madre di Dio, a te consacriamo il nuovo anno. Tu, che sai custodire nel cuore, prenditi cura di noi. Benedici… - virginiaraggi : Auguri a tutti di buon anno nuovo. Guardiamo insieme al 2021 con grande fiducia. - LucillaGiannot1 : RT @Gislebert: Je souhaite une excellente année à tous mes suiveurs. Encore merci. A tutti i miei followers. Possa questo nuovo anno port… - Snugbucket : RT @heragu2002: Quale migliore Felice Anno Nuovo 2021 se non avviarlo con questa brutale macchina francese per la bella Italia ! Molto Graz… -