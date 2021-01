Andrea Damante ha tradito Giulia De Lellis con Sonia Lorenzini? Ecco la verità

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 2 gennaio 2021)ha fatto una lunga diretta in compagnia di Gabriele Parpiglia nell’account Instagram di Chi Magazine. Tra gli argomenti “caldi” si è parlato anche diDe. Lei, infatti, era stata additata come la donna che si sarebbe intromessa nel loro rapporto.haDecon... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.