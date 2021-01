Andrea Crisanti si vaccina in diretta: “Il momento è particolare” (VIDEO) (Di sabato 2 gennaio 2021) Il docente dell’Università di Padova, ha fatto la vaccinazione in diretta Facebook al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica. Crisanti vaccino (Facebook)Andrea Crisanti, docente di virologia e microbiologia all’Università di Padova, si è fatto vaccinare, nella giornata di oggi, contro il Covid19. Il gesto del virologo, che nelle scorse settimane si era detto scettico, circa l’efficacia reale, di un vaccino, prodotto e sperimentato per pochissimo tempo rispetto agli standard mondiali, è stato di certo di forte impatto. Crisanti, ha scelto di vaccinarsi in diretta Facebook, per sensibilizzare l’opinione pubblica circa la necessità ed il valore di una breve iniezione, che possa garantirci un futuro migliore. Nei ... Leggi su chenews (Di sabato 2 gennaio 2021) Il docente dell’Università di Padova, ha fatto lazione inFacebook al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica.vaccino (Facebook), docente di virologia e microbiologia all’Università di Padova, si è fattore, nella giornata di oggi, contro il Covid19. Il gesto del virologo, che nelle scorse settimane si era detto scettico, circa l’efficacia reale, di un vaccino, prodotto e sperimentato per pochissimo tempo rispetto agli standard mondiali, è stato di certo di forte impatto., ha scelto dirsi inFacebook, per sensibilizzare l’opinione pubblica circa la necessità ed il valore di una breve iniezione, che possa garantirci un futuro migliore. Nei ...

