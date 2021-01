Anche Crisanti si vaccina contro il Covid. “Sono allergico ma abbiamo vaccini sicuri. Ed è fondamentale per bloccare la trasmissione del virus” (Di sabato 2 gennaio 2021) “E’ il momento di testimoniare la consapevolezza che siamo di fronte a un momento di svolta. abbiamo vaccini sicuri. E’ un momento importate. Ci auguriamo di avere la massima adesione a questa vaccinazione perché è fondamentale per bloccare la trasmissione. Nella nostra azienda c’è la massima adesione. E credo questa sia una testimonianza di fiducia e un esempio per tutti”. E’ quanto ha il virologo Andrea Crisanti poco prima di sottoporsi alla vaccinazione nella Azienda ospedaliera di Padova. “Non ho sentito alcun dolore”, ha detto poi Crisanti “ma ora dovrò aspettare i canonici 15 minuti di osservazione”. “Il primo che si è reso disponibile è quello di Pfizer – ha spiegato il virologo parlando dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 2 gennaio 2021) “E’ il momento di testimoniare la consapevolezza che siamo di fronte a un momento di svolta.. E’ un momento importate. Ci auguriamo di avere la massima adesione a questazione perché èperla. Nella nostra azienda c’è la massima adesione. E credo questa sia una testimonianza di fiducia e un esempio per tutti”. E’ quanto ha il virologo Andreapoco prima di sottoporsi allazione nella Azienda ospedaliera di Padova. “Non ho sentito alcun dolore”, ha detto poi“ma ora dovrò aspettare i canonici 15 minuti di osservazione”. “Il primo che si è reso disponibile è quello di Pfizer – ha spiegato il virologo parlando dei ...

