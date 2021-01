"Amore sotto le lenzuola". Salemi e Pretelli, a letto succede di tutto: occhio alle mani. Regia del GF Vip nel panico | Video (Di sabato 2 gennaio 2021) Il nuovo anno al Grande Fratello Vip su Canale 5 inizia col botto. E anche con una censura. Pier Paolo Pretelli e Giulia Salemi, che ormai sono ufficialmente una coppia, si lasciano andare sotto le coperte. Un groviglio di mani e movimenti in piena notte. Una scena hot da censura, che il GF Vip taglia immediatamente. Gli altri vipponi dormono senza rendersi conto di nulla, ma i due - bacio dopo bacio - non frenano i bollenti spiriti. Sembra che vada in scena un film a luci rosse. Pretelli, che aveva flirtato senza successo con Elisabetta Gregoraci, adesso sembra che abbia trovato la donna giusta. Almeno nella casa. È presto per fare previsioni. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Il nuovo anno al Grande Fratello Vip su Canale 5 inizia col botto. E anche con una censura. Pier Paoloe Giulia, che ormai sono ufficialmente una coppia, si lasciano andarele coperte. Un groviglio die movimenti in piena notte. Una scena hot da censura, che il GF Vip taglia immediatamente. Gli altri vipponi dormono senza rendersi conto di nulla, ma i due - bacio dopo bacio - non frenano i bollenti spiriti. Sembra che vada in scena un film a luci rosse., che aveva flirtato senza successo con Elisabetta Gregoraci, adesso sembra che abbia trovato la donna giusta. Almeno nella casa. È presto per fare previsioni.

