America’s Cup 2021 | quante persone ci sono sulla barca? Equipaggio di medi dimensioni E il peso…

Leggi su oasport

(Di sabato 2 gennaio 2021) Mancano due settimane all’inizio della Prada Cup, il torneo che designerà la sfidante ufficiale di Team New Zealand per la conquista dellaCup. Ad Auckland (Nuova Zelanda) è ormai tutto pronto per l’inizio della celeberrima competizione velica che mette in palio il trofeo sportivo più antico al mondo. Si preannuncia grandissimo spettacolo per questa kermesse che ci terrà compagnia per tutto l’inverno boreale (nell’altro emisfero è appena incominciata l’estate), tutta l’Italia si stringe per tifare Luna Rossa. L’imzione tricolore se la dovrà vedere con i britannici di Ineos UK e gli statunitensi di American Magic, l’obiettivo è quello di imporsi nella Prada Cup per poi cercare l’impresa contro i padroni di casa detentori del trofeo. Come abbiamo avuto modo di dire più volte, in acqua saranno impiegati gli AC75. Si ...