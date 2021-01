Amburgo-Jahn Regensburg domenica | ore 13 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 2 gennaio 2021) Dopo un periodo molto difficile, in cui l’non ha vinto per cinque partite tra fine ottobre e inizio dicembre, la squadra si è improvvisamente ritrovata e adesso è di nuovo tra le primissime, a soli due punti dalla testa. Lonon ha segnato in coppa contro una squadra di terza divisione e nemmeno InfoBetting: Scommesse Sportive e