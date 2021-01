Altro rinvio in Premier League: salta per coronavirus Burnley-Fulham (Di sabato 2 gennaio 2021) Dopo la gara col Tottenham, il Fulham vedrà rinviata anche la sfida in casa del Burnley in programma domani alle 13:00. A riportarlo è The Athletic, che aveva già anticipato che non si sarebbe svolta la partita con gli Spurs dello scorso 30 dicembre. Il motivo è sempre lo stesso: i casi di coronavirus tra i Cottagers, che sarebbero in aumento a quelli annunciati in precedenza. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 gennaio 2021) Dopo la gara col Tottenham, ilvedrà rinviata anche la sfida in casa delin programma domani alle 13:00. A riportarlo è The Athletic, che aveva già anticipato che non si sarebbe svolta la partita con gli Spurs dello scorso 30 dicembre. Il motivo è sempre lo stesso: i casi ditra i Cottagers, che sarebbero in aumento a quelli annunciati in precedenza. L'articolo ilNapolista.

The Athletic anticipa che Burnley-Fulham non verrà giocata per il diffondersi del Covid nel club londinese. È il secondo rinvio consecutivo ...

