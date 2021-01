Allerta meteo a Roma: torrente a rischio esondazione (FOTO) (Di sabato 2 gennaio 2021) Nuovi disagi a causa del maltempo che in queste giornate imploderà ancora sulla Capitale. L’ultima segnalazione arriva in via Lello Maddalena, dopo Colle Salario, per il rischio esondazione del torrente. Sul posto è arrivata immediatamente la protezione civile di Roma Capitale per gestire la situazione. La protezione civile CAER, Nsa e Roe sono sul posto coadiuvati dal Posto di comando avanzato. Ecco le immagini della situazione, riportate da Reporter-Montesacro su Facebook. Leggi anche: Allerta meteo, 2 gennaio 2021: piogge e raffiche di vento in tutto il Lazio FOTO di Reporter-Montesacro 1 di 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 2 gennaio 2021) Nuovi disagi a causa del maltempo che in queste giornate imploderà ancora sulla Capitale. L’ultima segnalazione arriva in via Lello Maddalena, dopo Colle Salario, per ildel. Sul posto è arrivata immediatamente la protezione civile diCapitale per gestire la situazione. La protezione civile CAER, Nsa e Roe sono sul posto coadiuvati dal Posto di comando avanzato. Ecco le immagini della situazione, riportate da Reporter-Montesacro su Facebook. Leggi anche:, 2 gennaio 2021: piogge e raffiche di vento in tutto il Laziodi Reporter-Montesacro 1 di 2 ...

DPCgov : ??? Temporali e venti di burrasca al sud domani, sabato #2gennaio #protezionecivile Leggi l'avviso meteo ??… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA domani, venerdì #1gennaio, in sei regioni ?? Consulta il bollettino #protezionecivile #31dicembre… - ArpaPiemonte : Allerta gialla per peggioramento delle condizioni meteo, con neve fino a bassa quota il 1 gennaio, in rialzo il 2 g… - CorriereCitta : Allerta meteo a Roma: torrente a rischio esondazione (FOTO) - Maxxeo : Oggi in zona rossa con allerta meteo arancione. -