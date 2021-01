Alessia Ventura mostra il pancione: l’annuncio e la [FOTO] mandano i fan in delirio (Di sabato 2 gennaio 2021) Il 2021 si apre con buone notizie per Alessia Ventura, che ha voluto condividere coi proprio fan la notizia delle propria gravidanza. La FOTO è arrivata inaspettata mandando in delirio il popolo dei social network e facendo il pieno di like e di commenti di fan e vip come Bianca Guaccero ed Elenoire Casalegno. Alessia Ventura: l’annuncio della … L'articolo Alessia Ventura mostra il pancione: l’annuncio e la FOTO mandano i fan in delirio proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 2 gennaio 2021) Il 2021 si apre con buone notizie per, che ha voluto condividere coi proprio fan la notizia delle propria gravidanza. Laè arrivata inaspettata mandando inil popolo dei social network e facendo il pieno di like e di commenti di fan e vip come Bianca Guaccero ed Elenoire Casalegno.della … L'articoloile lai fan inproviene da Velvet Gossip.

