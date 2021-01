Alessia Ventura incinta per la prima volta a 40 anni | l’annuncio sui social

(Di sabato 2 gennaio 2021)ha iniziato il nuovo anno con una notizia eccezionale. La bella showgirl e il compagno Gabriele Schembari sono in attesa del loro primo figlio. Ecco i dettagli del lieto evento. Sarà un anno pieno di nuove amozioni quello di. La bella showgirl ha appena annunciato di aspettare il primo figlio dal L'articolo proviene da Leggilo.org.

infoitcultura : Alessia Ventura incinta: la prima foto con il pancione, quando nasce e chi è il padre? - infoitcultura : Alessia Ventura incinta del primo figlio: “Ti aspettiamo amore” - infoitcultura : Alessia Ventura incinta: l'annuncio su Instagram e la prima foto col pancione - infoitcultura : Alessia Ventura incinta: aspetta un figlio da Gabriele Schembari - LaMammaN1 : -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Ventura

I fan vogliono sapere, ma la notizia ormai è ufficiale: sarà una femminuccia! Alessia Ventura è incinta: ecco la prima foto ufficiale con il pancione per la sorella di Simona Ventura. LEGGI ANCHE -> A ...Alessia Ventura, originaria di Torino, compirà 41 anni il 10 aprile, essendo nata nel 1980. Alessia Ventura ha condiviso una foto di lei con già un bel pancione decisamente evidente in compagnia del c ...