Alessia Ventura incinta del primo figlio: "Ti aspettiamo amore" (Di sabato 2 gennaio 2021) Alessia Ventura aspetta il primo figlio dal compagno Gabriele Schembari. A svelarlo è stata proprio la modella che su Instagram ha pubblicato una foto per celebrare il Capodanno in cui mostra il pancione. Dopo l'addio a Filippo Inzaghi, con cui ha vissuto una lunga e tormentata storia d'amore, Alessia ha finalmente trovato la felicità. "Ti aspettiamo amore, buon 2021", ha scritto la Ventura, aggiungendo l'icona di un fiocchetto rosa, forse per svelare il sesso del bimbo in arrivo. Nello scatto Alessia accarezza la pancia e accanto a lei c'è il compagno Gabriele Schembari. I due sorridono, al settimo cielo all'idea di diventare genitori. Il post Instagram che annuncia la gravidanza è stato commentato da tantissimi vip.

