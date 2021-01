Alessandra Casella | Un infarto a 54 anni Era l’amore della mia vita | padre di mia figlia | mio migliore amico

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 2 gennaio 2021) “Una 54. Eramia. Ildi mia. Il mio”. Con queste parole scritte in un tweet, l’attrice e conduttriceha dato notizia sui socialmorte del marito. Il messaggio ha ricevuto la solidarietà di migliaia di follower.è nota al pubblico in particolare per la conduzionetrasmissione Mediaset dedicata ai libri, “A tutto volume”, tra il 1992 e il 1994, ma anche per la “Domenica Sportiva”, al fianco di Gianfranco De Laurentiis. L’esordio in Rai è stato come attrice comica nei programmi “La TV delle ragazze” e “Ricomincio da due”. Ha sempre tenuto la ...