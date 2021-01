Aggredito ed ucciso nel cortile di casa: la fine dell’ex segretario della Lega (Di sabato 2 gennaio 2021) Una tragica notizia ha sconvolto la comunità bergamasca. L’ex segretario della Lega è stato ucciso nel cortile di casa. Franco Colleoni (Facebook)Ritrovato a Dalmine, in provincia di Bergamo, il corpo senza vita di Franco Colleoni, ristoratore, 68 anni, ex segretario provinciale della Lega. L’uomo è stato presumibilmente Aggredito con un colpo alla testa che gli ha causato la morte sul colpo. L’uomo si trovava in casa sua, e secondo le ricostruzioni l’aggressione potrebbe essere avvenuta proprio nel cortile di casa. Poco distante da li, il suo ristorante “Al Carroccio”, nella periferica, cittadina bergamasca. Vano ogni soccorso da parte degli ... Leggi su chenews (Di sabato 2 gennaio 2021) Una tragica notizia ha sconvolto la comunità bergamasca. L’exè statoneldi. Franco Colleoni (Facebook)Ritrovato a Dalmine, in provincia di Bergamo, il corpo senza vita di Franco Colleoni, ristoratore, 68 anni, exprovinciale. L’uomo è stato presumibilmentecon un colpo alla testa che gli ha causato la morte sul colpo. L’uomo si trovava insua, e secondo le ricostruzioni l’aggressione potrebbe essere avvenuta proprio neldi. Poco distante da li, il suo ristorante “Al Carroccio”, nella periferica, cittadina bergamasca. Vano ogni soccorso da parte degli ...

