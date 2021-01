Affari tuoi-Viva gli sposi, stasera in tv: orario, canale, montepremi, chi sono gli ospiti, Pacco Feeling (Di sabato 2 gennaio 2021) Dopo il debutto di sette giorni fa (leader del prime time), questa sera, sabato 2 gennaio, torna l’appuntamento dalle 20.35 circa su Rai 1 con Affari tuoi (Viva gli sposi). Alla conduzione del varietà, prodotto in collaborazione con Endemon Shine Italy, Carlo Conti. Affari tuoi-Viva gli sposi, stasera in tv: montepremi Anche in questo secondo appuntamento protagonista sarà una coppia, prossima alle nozze, che cercherà di farsi un bel regalo: vincere il montepremi massimo di 300.000 euro con l’obiettivo di ripetere l’impresa dei Promessi sposi Arianna De Mitri e Stefano Cesi. I due, la scorsa settimana, grazie a una buona dose di coraggio hanno vinto ben 206 mila euro. L’obiettivo del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 2 gennaio 2021) Dopo il debutto di sette giorni fa (leader del prime time), questa sera, sabato 2 gennaio, torna l’appuntamento dalle 20.35 circa su Rai 1 congli). Alla conduzione del varietà, prodotto in collaborazione con Endemon Shine Italy, Carlo Conti.gliin tv:Anche in questo secondo appuntamento protagonista sarà una coppia, prossima alle nozze, che cercherà di farsi un bel regalo: vincere ilmassimo di 300.000 euro con l’obiettivo di ripetere l’impresa dei PromessiArianna De Mitri e Stefano Cesi. I due, la scorsa settimana, grazie a una buona dose di coraggio hanno vinto ben 206 mila euro. L’obiettivo del ...

