Affari tuoi – Viva gli sposi: anticipazioni e ospiti della seconda puntata su Rai 1 (Di sabato 2 gennaio 2021) 2 gennaio Questa sera, 2 gennaio 2021, va in onda in prima serata su Rai 1 la seconda puntata di Affari tuoi Viva gli sposi, il nuovo format dello storico game show, condotto per l'occasione da Carlo Conti con sette puntate speciali. È stato uno dei programmi più amati di Rai 1, andato in onda ininterrottamente dal 2003 al 2017: il popolarissimo "gioco dei pacchi" ritorna in una versione inedita, con protagonisti una coppia di futuri sposi e 10 "pacchisti" vip. Un gioco con ospiti, musica e tanto divertimento, condotto per l'occasione da Carlo Conti.

