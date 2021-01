Affari Tuoi, occhio al montaggio: il pacco della coppia in gioco appare aperto durante la puntata (Di domenica 3 gennaio 2021) Affari Tuoi (Viva gli Sposi!) “pacco sospetto” ad Affari Tuoi (Viva gli Sposi!). Nel corso della seconda puntata di ieri sera del game show condotto da Carlo Conti, il pacco della coppia che gioca per tentare la fortuna appare – nel bel mezzo della puntata – già aperto. Mancano ancora sette pacchi da aprire quando quello dei due concorrenti è improvvisamente con il filo staccato dalla ceralacca, che ne sigilla la chiusura. Subito dopo, il pacco riappare “magicamente” chiuso. Mistero? Mezzucci? Più semplicemente, si è trattato – è proprio il caso di dirlo – di un erroraccio nel montaggio ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 3 gennaio 2021)(Viva gli Sposi!) “sospetto” ad(Viva gli Sposi!). Nel corsosecondadi ieri sera del game show condotto da Carlo Conti, ilche gioca per tentare la fortuna– nel bel mezzo– già. Mancano ancora sette pacchi da aprire quando quello dei due concorrenti è improvvisamente con il filo staccato dalla ceralacca, che ne sigilla la chiusura. Subito dopo, ilri“magicamente” chiuso. Mistero? Mezzucci? Più semplicemente, si è trattato – è proprio il caso di dirlo – di un erroraccio nel...

