Addio a Filippo Gomez Homen | il padre del nostro direttore | l’abbraccio della redazione de ilfattoquotidiano it e dell’azienda

(Di sabato 2 gennaio 2021) È morto a 85 anni, ildelPeter. Ex manager pubblicitario con incarichi anche negli Stati Uniti, pittore, grande giocatore di golf, era ricoverato da due giorni a causa del Covid. Neanche due mesi fa aveva perso la moglie, Fabricia Fossati, con la quale aveva condiviso una vita intera. Lae tutti i colleghi de.it, ile ladel Fatto Quotidiano, la società Seif, si stringono in un abbraccio commosso a Peter e alla sorella Francesca in questo momento inatteso e difficile. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

clikservernet : Addio a Filippo Gomez Homen, il padre del nostro direttore: l’abbraccio della redazione de - Noovyis : (Addio a Filippo Gomez Homen, il padre del nostro direttore: l’abbraccio della redazione de - fattoquotidiano : Addio a Filippo Gomez Homen, il padre del nostro direttore: l’abbraccio della redazione de - wilr26 : RT @maxsmeriglio: Il personale dell'ospedale S.Filippo Neri di Roma festeggia l'arrivo del 2021 in corsia lanciando coriandoli colorati Lo… - Ds02s : @psi0_ Addio Filippo -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Filippo

La Gazzetta di Modena

Ha sconvolto la comunità molfettese e non solo. La scomparsa di Enrico Pansini, medico morto per Covid, è un ulteriore piaga dell'emergenza sanitaria in corso. Anelli: “Dedico a lui il concerto del 22 ...Il dubbio amletico che acccompagna il Lecce alla sfida di lunedì contro il Monza vede protagonista uno dei calciatori di maggior talento in organico, Filippo Falco: ci sarà o ...