Acquisto auto disabili Legge 104 a giugno, ecco le agevolazioni previste (Di sabato 2 gennaio 2021) Non ci sono importanti novità legate alle agevolazioni per l'Acquisto di un'auto per i titolari di Legge 104 per il mese di giugno. Tuttavia può essere utile fare un riepilogo dei benefici previsti per i disabili che hanno diritto alle agevolazioni previste dalla Legge 104, perché giugno può essere il vero mese della ripartenza per l'Italia, in diversi settori, tra cui anche quello dell'automobile. Legge 104: agevolazioni Acquisto auto disabili, a chi spettano Le principali agevolazioni legate all'Acquisto di un'automobile per i soggetti ...

