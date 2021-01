Acne da mascherina? Qui vi spieghiamo come prevenirla e combatterla (Di sabato 2 gennaio 2021) C'è Acne e Acne. Ed è proprio sotto la mascherina che se ne è creata una nuova. Colpa del microclima caldo-umido, che favorisce la proliferazione di batteri. Ed è la pelle del viso a essere messa a dura prova, soprattutto con il cambio delle temperature. Ecco spiegato il perché della maskne, ovvero l'Acne provocato dalla mascherina che, anche in inverno, si fa sentire. I campanelli d'allarme? Pelle irritata che prude e appare secca, con la presenza di tanti brufoletti e comedoni. Ecco cosa fare. Cambiate spesso la mascherina Limiterete il contatto con germi e batteri, che si annidano sulla superficie dopo ore di utilizzo. In caso di mascherine in tessuto, lavatele regolarmente in lavatrice ad alte temperature. Abiby consiglia l’olio viso idratante CBD di Dr ... Leggi su gqitalia (Di sabato 2 gennaio 2021) C'è. Ed è proprio sotto lache se ne è creata una nuova. Colpa del microclima caldo-umido, che favorisce la proliferazione di batteri. Ed è la pelle del viso a essere messa a dura prova, soprattutto con il cambio delle temperature. Ecco spiegato il perché della maskne, ovvero l'provocato dallache, anche in inverno, si fa sentire. I campanelli d'allarme? Pelle irritata che prude e appare secca, con la presenza di tanti brufoletti edoni. Ecco cosa fare. Cambiate spesso laLimiterete il contatto con germi e batteri, che si annidano sulla superficie dopo ore di utilizzo. In caso di mascherine in tessuto, lavatele regolarmente in lavatrice ad alte temperature. Abiby consiglia l’olio viso idratante CBD di Dr ...

Se è vero che il 2020 resterà per sempre nella nostra memoria come uno degli anni più faticosi, stressanti, negativi, preoccupanti degli ultimi decenni, vero è che in questi mesi sono saliti alla riba ...

Capillari evidenti, angiomi e rossori antiestetici: il dottor Alessandro Gualdi consiglia di approfittare della stagione per intervenire.

