Abruzzo, Marsilio attacca: "Siamo zona gialla ma tg e giornali parlano di arancione" Duro attacco del governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, nei confronti di tutte le testate giornalistiche e i telegiornali che hanno parlato di una zona arancione per la regione del centro-Italia, quando invece l'ordinanza in questione è scaduta il 27 dicembre. Secondo Marsilio, dunque, dal 7 gennaio Abruzzo in zona gialla come il resto d'Italia: "Alcune prestigiose testate giornalistiche e televisive hanno diffuso la notizia, anche nei telegiornali, secondo la quale il 7 gennaio l'Abruzzo sarebbe in zona arancione. Notizia priva di fondamento: ricordiamo che l'ordinanza che poneva l'Abruzzo in zona

