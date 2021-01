A Milano trenta nuove Case dell'acqua entro primavera (Di sabato 2 gennaio 2021) Milano, 2 gennaio 2020 - trenta nuove Case dell'acqua a Milano , entro la primavera. Le prime quattro sono già state attivate in piazza Prealpi, piazza Quarenghi, via Civitavecchia e via dei ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 2 gennaio 2021), 2 gennaio 2020 -la. Le prime quattro sono già state attivate in piazza Prealpi, piazza Quarenghi, via Civitavecchia e via dei ...

Le prime quattro sono già state attivate in piazza Prealpi, piazza Quarenghi, via Civitavecchia e via dei Guarneri. Per le altre 26 si sta studiando la collocazione migliore ...

Droga per il veglione scatta il sequestro

Identificati quattro giovani ai giardini e in stazione ferroviaria L’hashish trovato grazie ai cani anti-stupefacente Elik e Mambo ...

