22 Foto di animali insoliti che popolano il nostro pianeta

Leggi su virali.video

(Di sabato 2 gennaio 2021) Molti sanno che sulci sono migliaia di specie, ma la realtà è che ancora non se ne conoscono molte, soprattutto quelle che vivono in luoghi di difficile accesso o si trovano in habitat inesplorati. Nel tempo gli esperti hanno individuato nuove specie che sembrano uscite da un altro, ed oggi vi mostreremo una serie di immagini che vi sorprenderanno. L’elenco di oggi mostra specie insolite e trovate di recente. Durante gli anni gli scienziati hanno individuato specie che sembrano prese da film fantasy e per questo motivo oggi vogliamo condividere con voi alcuneparticolare, le troverete sicuramente insolite. 1. Abronia graminea (mexican alligator lizard) 2. No, non è una roccia, è un animale marino chiamato Pyura chilensis. 3. Orso con un difetto genetico che lo ...