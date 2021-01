14 Disegnatori che hanno trasformato cose ordinarie in creazioni straordinarie (Di domenica 3 gennaio 2021) La creatività non ha limiti e ci sono menti che riescono a vedere oltre ciò che vedono, cioè riescono a individuare le potenzialità di alcuni oggetti. I designer spesso con liberano così tanto la creatività da creare oggetti di uso comune, ma con funzionalità fuori dal comune. Infatti oggi abbiamo deciso di mostrarvi dei fantastici oggetti di design creati in maniera davvero geniale. Ci sono creazioni che sono solamente da apprezzare. Oggi vedrete alcuni progetti che superano le nostre aspettative e trasformano oggetti comuni in cose eccezionali. Di seguito abbiamo raccolto ben 14 immagini, non vi resta che dare un’occhiata e soffermatevi a guardare bene! 1. Questa persona ha adattato la sua libreria alla sua bicicletta, ora è diventata un perfetto parcheggio. credit: reddit / pok3mngamer 2. Il miglior cuscino per chi si sente solo. credit: reddit / ... Leggi su virali.video (Di domenica 3 gennaio 2021) La creatività non ha limiti e ci sono menti che riescono a vedere oltre ciò che vedono, cioè riescono a individuare le potenzialità di alcuni oggetti. I designer spesso con liberano così tanto la creatività da creare oggetti di uso comune, ma con funzionalità fuori dal comune. Infatti oggi abbiamo deciso di mostrarvi dei fantastici oggetti di design creati in maniera davvero geniale. Ci sonoche sono solamente da apprezzare. Oggi vedrete alcuni progetti che superano le nostre aspettative e trasformano oggetti comuni ineccezionali. Di seguito abbiamo raccolto ben 14 immagini, non vi resta che dare un’occhiata e soffermatevi a guardare bene! 1. Questa persona ha adattato la sua libreria alla sua bicicletta, ora è diventata un perfetto parcheggio. credit: reddit / pok3mngamer 2. Il miglior cuscino per chi si sente solo. credit: reddit / ...

Advertising

ST81ST : RT @everybodyelses: News bomba della serata: i miei disegni sono vendutissimi su Amazon, solo che io non ne sapevo niente. Ci sono vari pri… - EffeConTweet : @Artibani1 Da 45 anni con un @TopolinoIT in mano e fieramente esibito in uno degli n-mila scaffali... Auguri a Lei… - Agnes_LF : Io: i dissennatori Il correttore del pc: i disegnatori Beh che dire, meno male che ho controllato. - Positiv09064739 : #Curiositàdalmondo #arte 20 Disegnatori che hanno trasformato oggetti comuni in autentiche opere d’arte - Artibani1 : @Segnale_Orario Sì, ogni tanto i disegnatori si divertono con queste cose (a meno che non fosse suggerito in sceneggiatura).?? -

Ultime Notizie dalla rete : Disegnatori che Ogni disegno è un regalo COOPERATIVA RADIO BRUNO srl Una nostalgica fanart di Goku e Bulma ci riporta all'inizio del viaggio di Dragon Ball

Il viaggio di Dragon Ball iniziava con due giovanissimi Goku e Bulma. I due tornano insieme in questa fan art nostalgica e particolare.

Ogni disegno è un regalo

La passione per il disegno appartiene da sempre alla sua famiglia. Lorenzo Sillitti Miraglia, papà siciliano e mamma modenese, è nato a Caltanissetta 55 anni fa. Alla città di Modena restano legati i ...

Il viaggio di Dragon Ball iniziava con due giovanissimi Goku e Bulma. I due tornano insieme in questa fan art nostalgica e particolare.La passione per il disegno appartiene da sempre alla sua famiglia. Lorenzo Sillitti Miraglia, papà siciliano e mamma modenese, è nato a Caltanissetta 55 anni fa. Alla città di Modena restano legati i ...