10 imprenditrici da tenere d’occhio nel 2021

(Di sabato 2 gennaio 2021) Le lavoratrici sono state colpite in modo diretto dall’enorme shock economico legato alla pandemia. La velocità e la gravità con cui si è diffusa nel mondo ha fatto precipitare l‘economia globale in un improvviso stato di recessione. E le donne hanno pagato un prezzo maggiore rispetto agli uomini, dal punto di vista lavorativo. In molte parti del mondo non hanno accesso ai servizi di base, compiono lavori saltuari e spesso in nero. Sempre S&P Global evidenzia che perdono l’impiego anche a causa del maggior numero di occupate nei settori della vendita al dettaglio e dei servizi, tra i più colpiti dalle restrizioni collegate all’emergenza coronavirus. Ma il sommerso racconta una situazione ancora più drammatica. Secondo Un Women, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di empowerment femminile, il Covid-19 quest’anno potrebbe annullare 25 anni di risultati ottenuti sulla via ...