Zona rossa, Zampa: «Italia verso zona gialla dal 7 gennaio». Scuola, ok prefetti per ripresa al 50% (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tutta l'Italia è in zona rossa e ci resterà ancora alcuni giorni. Ma cosa accadrà dopo il 7 gennaio? A far luce sulla questione la sottosegretaria alla Salute Sandra...

ricpuglisi : Ci vogliono tenere in zona rossa invece di vaccinare a spron battuto. Un governo così deve cadere IL PRIMA POSSIBILE. - LaStampa : Walter Ricciardi: “No alla riapertura delle scuole. Zona rossa fino a metà gennaio” - SkyTG24 : Covid, Ricciardi: 'Non riaprire scuole e zona rossa fino a metà gennaio' - salernonotizie : Ricciardi: “La zona rossa serve fino a metà gennaio” - LalliVincenzo : Sisi zona rossa...ehh...per farci diventare tutti comunisti magari ehhh? Davvero bravo come inventore di barzellett… -