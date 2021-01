Zoff Ripari o Monticolo Pogliana Zurlini Panzanato Bianchi | il bunker del Napoli 1970-71

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 1 gennaio 2021) RACCONTI DI UN ALTRO CALCIO – In prosa e in versi azzardati il calcio che rinacque nel dopoguerra. Ricordi, personaggi, aneddoti, avventure. Sono stati gli amici carissimi degli anni miei verdi e azzurri. Un monumento di portiere, cinque difensori, un mediano. Nel calcio semplice degli anni Settanta. Fu nel campionato-71, in serie A. Ilebbe la migliore difesa della sua storia:, con 14 presenze dial posto di. Quella difesa incassò 17 reti in 30 partite. Negli almanacchi, i gol al passivo sono 19 perché ilperse 0-2 a tavolino la gara col Milan che, sul campo, s’era conclusa 1-0 per i rossoneri. La super-difesa ...