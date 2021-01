Villas-Boas: “Il cammino della Juventus è irregolare, il Porto può batterla” (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il tecnico del Marsiglia ed ex Porto, Andrè Villas-Boas parla della sfida di Champions che vedrà opposti i Portoghesi alla Juventus negli ottavi di finale: "Penso che il Porto possa ambire a battere la Juventus, i bianconeri si stanno rendendo protagonisti di un percorso irregolare - dichiara il mister Portoghese a O Jogo - , di solito sono abituati a dominare in Italia. Sono convinto che l'atteggiamento del Porto potrà fare la differenza, la loro aggressività potrà essere uno di quei fattori in grado di fare la differenza".caption id="attachment 1073433" align="alignnone" width="3048" Villas Boas, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il tecnico del Marsiglia ed ex, Andrèparlasfida di Champions che vedrà opposti ighesi allanegli ottavi di finale: "Penso che ilpossa ambire a battere la, i bianconeri si stanno rendendo protagonisti di un percorso- dichiara il misterghese a O Jogo - , di solito sono abituati a dominare in Italia. Sono convinto che l'atteggiamento delpotrà fare la differenza, la loro aggressività potrà essere uno di quei fattori in grado di fare la differenza".caption id="attachment 1073433" align="alignnone" width="3048", getty/caption ITA Sport Press.

ItaSportPress : Villas-Boas: 'Il cammino della Juventus è irregolare, il Porto può batterla' - - junews24com : Villas Boas ne è sicuro: «Sì, così il Porto può battere la Juventus» - - totofaz : @BILI86563174 @martib10_ @fguarin13 Non era calciatore intellettualmente capace di leggere le partite. Ne sono cons… - IlVantodiMilano : @martib10_ @fguarin13 Purtroppo non fu allenato da un ottimo allenatore, il Guarin migliore fu da mezzala con Stram… - ohmynole_ : RT @ScoutUnderrated: Al quarto posto, invece, si posiziona @jo19N26 che non solo ci ha messo a disposizione un undici di 'qualità', ma si è… -

Ultime Notizie dalla rete : Villas Boas Villas Boas ne è sicuro: «Sì, così il Porto può battere la Juventus» Juventus News 24 Villas Boas ne è sicuro: «Sì, così il Porto può battere la Juventus»

Andrè Villas Boas, allenatore del Marsiglia, ha rilasciato un'intervista, parlando così del match tra Juve e Porto di Champions League.

Marsiglia, Strootman è in vendita, ma l’ingaggio blocca le pretendenti

Il centrocampista olandese, arrivato nel 2018 su indicazione del suo tecnico ai tempi della Roma Rudi Garcia, infatti, è praticamente fuori dalle rotazioni del nuovo allenatore André Villas Boas, che ...

Andrè Villas Boas, allenatore del Marsiglia, ha rilasciato un'intervista, parlando così del match tra Juve e Porto di Champions League.Il centrocampista olandese, arrivato nel 2018 su indicazione del suo tecnico ai tempi della Roma Rudi Garcia, infatti, è praticamente fuori dalle rotazioni del nuovo allenatore André Villas Boas, che ...