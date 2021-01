VIDEO | Capodanno, uccelli morti al centro di Roma: “Tragedia annunciata” (Di venerdì 1 gennaio 2021) ROMA – La Lega anti vivisezione- LAV annuncia la presentazione di una denuncia alla Procura della Repubblica ai sensi degli articoli 544 bis e ter del Codice penale “per l’apertura di una indagine che possa far luce su tutte le responsabilita’, dirette e indirette, che hanno causato la morte diverse centinaia di uccelli la notte di Capodanno“. Gli storni, “volando all’impazzata perche’ terrorizzati anche dai botti, si sono schiantati contro i palazzi della centrale via Cavour a due passi dalla stazione Termini“. La sede LAV di Roma critica le dichiarazioni di esponenti dell’amministrazione “che null’altro fanno che dispiacersi per l’accaduto” davanti a quella che l’associazione considera una “tragedia annunciata” che si poteva evitare. Leggi su dire (Di venerdì 1 gennaio 2021) ROMA – La Lega anti vivisezione- LAV annuncia la presentazione di una denuncia alla Procura della Repubblica ai sensi degli articoli 544 bis e ter del Codice penale “per l’apertura di una indagine che possa far luce su tutte le responsabilita’, dirette e indirette, che hanno causato la morte diverse centinaia di uccelli la notte di Capodanno“. Gli storni, “volando all’impazzata perche’ terrorizzati anche dai botti, si sono schiantati contro i palazzi della centrale via Cavour a due passi dalla stazione Termini“. La sede LAV di Roma critica le dichiarazioni di esponenti dell’amministrazione “che null’altro fanno che dispiacersi per l’accaduto” davanti a quella che l’associazione considera una “tragedia annunciata” che si poteva evitare.

