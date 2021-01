Verissimo | anticipazioni ed ospiti 2 gennaio | replica dell’intervista a Can Yaman | il nuovo Sandokan!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 1 gennaio 2021)ed: il prossimo appuntamento con il talk-show di Silvia, sarà con “– Le Storie”, ovvero alcune delle più belle interviste realizzate durante l’anno. Tra queste, quella a Piero Chiambretti dopo che ha vinto la sua battaglia contro il COVID – 19, che però gli ha portato via l’amatissima mamma Felicita, poetessa, e ad Andrea Paris, vincitore dell’ultima edizione di “Tù Sì Que Vales”. Inoltre sarà una puntata impedibile per noi fan di Can. Infatti rivedremo la bellissima intervista rilasciata dall’attore turco ad ottobre: soffermiamoci su questa.ed: cosa ha raccontato Can? Il protagonista di “Daydreamer – Le Ali del Sogno” ...