Vergognosi commenti razzisti per la prima nata a Genova, Toti: "Chi nasce in Liguria è ligure"

Graeter è figlia di Joy, una donna della Nigeria come il papà. Edoardo Rixi (Lega): «Siamo contro lo ius soli, per noi questa bimba non è italiana»

SimonVannini : @PandolfiRudy Hai letto commenti vergognosi da parte mia? Trovali e mostrameli. - PandolfiRudy : @SimonVannini Siete imbarazzanti...ho letto dei commenti su questa ragazza vergognosi... Ma poi la Giorgia Palmas a… - goldenxchiara : i commenti... siete vergognosi veramente. - paons9193 : I commenti d'odio sui social sono vergognosi, finché non ti rendi conto che il post è contro 3 categorie: 1. Ciclis… - rose93784886 : RT @giuliaperlman: I COMMENTI SOTTO L’ULTIMO POST SONO VERAMENTE VERGOGNOSI NON HO PAROLE GIULIA NON MERITA TUTTO QUESTO #iostocongiulia… -