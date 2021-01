Veglione nel resort sul Garda con tanto di richiesta: “Per favore non fate foto” (Di venerdì 1 gennaio 2021) Le norme anti-Covid hanno costretto gli italiani a passare l’ultimo dell’anno a casa propria, ma c’è chi non si è preoccupato di rispettare le regole. È il caso del resort hotel di Padenghe sul Garda (Brescia), Splendido Bay, che noncurante delle restrizioni ha organizzato il classico Veglione. A denunciare quanto successi è stata Selvaggia Lucarelli, che tramite un post su Facebook ha mostrato le immagini del cenone di fine anno. Da quanto si può vedere nelle foto, gli ospiti erano privi di mascherine e non rispettavano le regole di distanziamento sociale (con tanto di balli di gruppo). “Questa e? la situazione oggi nell’hotel @splendido bay spa resort a Padenghe sul Garda” ha scritto la giornalista nel post, “Notare nella seconda foto che l’hotel ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 gennaio 2021) Le norme anti-Covid hanno costretto gli italiani a passare l’ultimo dell’anno a casa propria, ma c’è chi non si è preoccupato di rispettare le regole. È il caso delhotel di Padenghe sul(Brescia), Splendido Bay, che noncurante delle restrizioni ha organizzato il classico. A denunciare quanto successi è stata Selvaggia Lucarelli, che tramite un post su Facebook ha mostrato le immagini del cenone di fine anno. Da quanto si può vedere nelle, gli ospiti erano privi di mascherine e non rispettavano le regole di distanziamento sociale (condi balli di gruppo). “Questa e? la situazione oggi nell’hotel @splendido bay spaa Padenghe sul” ha scritto la giornalista nel post, “Notare nella secondache l’hotel ...

