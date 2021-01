Vasco Rossi: nel 1979 la sua prima apparizione in TV (Di venerdì 1 gennaio 2021) Sapete quale è la prima apparizione TV di Vasco Rossi? Noi l’abbiamo trovata per voi. (Screenshot video)Vasco Rossi, icona indiscussa della musica italiana, è lontano ormai da un po’ dalle scene televisive. Qualche anno fa, però, non era assolutamente così, anzi il Blasco nazionale era solito fare ospitate in varie trasmissioni. A proposito, siete curiosi di scoprire la primissima apparizione televisiva del Komandante? Leggi anche -> Roby Facchinetti: “Deve solo sparire”, l’ex Pooh è furioso – VIDEO La prima apparizione TV di Vasco Rossi Era il 1979, la trasmissione era “L’altra domenica” condotta da Renzo Arbore e Vasco Rossi era ... Leggi su ck12 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Sapete quale è laTV di? Noi l’abbiamo trovata per voi. (Screenshot video), icona indiscussa della musica italiana, è lontano ormai da un po’ dalle scene televisive. Qualche anno fa, però, non era assolutamente così, anzi il Blasco nazionale era solito fare ospitate in varie trasmissioni. A proposito, siete curiosi di scoprire la primissimatelevisiva del Komandante? Leggi anche -> Roby Facchinetti: “Deve solo sparire”, l’ex Pooh è furioso – VIDEO LaTV diEra il, la trasmissione era “L’altra domenica” condotta da Renzo Arbore eera ...

RossellaGuzzo : Vasco Rossi – Una Canzone D'Amore Buttata Via | Testo - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Si intitola 'Una canzone d'amore buttata via', il nuovo brano di Vasco Rossi uscito all'inizio del nuovo anno - AnnamariaBosia : Vasco Rossi - Una Canzone D’Amore Buttata Via (Testo/Lyrics) - soundsblogit : Danza con me, la sigla cantata da Vasco Rossi con “Una canzone d’amore buttata via” - francescoprim20 : Troppo bella il nuovo singolo di Vasco Rossi Tanti significati per chi ascolterà e dovrebbe capire?? ??ESPERIENZE DI… -