Valeggio sul Mincio | badante ucraina precipita da una finestra | si indaga

Tragedia a Valeggio, donna cade dalla finestra e muore

Il fatto è avvenuto in via Goito, la donna, di 56 anni, è caduta da un'altezza di tre metri. Il P.M. ha disposto l'autopsia e gli esami tossicologici.

