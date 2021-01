Vaccino Covid, Usa: arrestato farmacista che ha sabotato 500 dosi (Di venerdì 1 gennaio 2021) E’ stato arrestato dalla polizia di Grafton, in Wisconsin, il farmacista che era stato licenziato nei giorni scorsi dall’ospedale locale per aver lasciato 57 fiale di Vaccino anti Covid Moderna fuori dal frigorifero. Secondo gli investigatori infatti l’uomo l’avrebbe fatto “sapendo che in questo modo non sarebbero state più usabili” e quindi sabotando oltre 500 dosi di Vaccino. Secondo quanto ha reso noto ieri la polizia, l’uomo avrebbe fornito all’Aurora Medical Center una dichiarazione scritta in cui afferma di aver agito in modo intenzionale rimuovendo le fiale dal frigorifero non solo la mattina del 26 dicembre per alcune ore ma anche nella notte tra il 24 ed il 25 dicembre. Ora si teme che le 57 vaccinazioni fatte sabato scorso – prima che venisse scoperto il problema e venissero quindi eliminate ... Leggi su udine20 (Di venerdì 1 gennaio 2021) E’ statodalla polizia di Grafton, in Wisconsin, ilche era stato licenziato nei giorni scorsi dall’ospedale locale per aver lasciato 57 fiale diantiModerna fuori dal frigorifero. Secondo gli investigatori infatti l’uomo l’avrebbe fatto “sapendo che in questo modo non sarebbero state più usabili” e quindi sabotando oltre 500 dosi di. Secondo quanto ha reso noto ieri la polizia, l’uomo avrebbe fornito all’Aurora Medical Center una dichiarazione scritta in cui afferma di aver agito in modo intenzionale rimuovendo le fiale dal frigorifero non solo la mattina del 26 dicembre per alcune ore ma anche nella notte tra il 24 ed il 25 dicembre. Ora si teme che le 57 vaccinazioni fatte sabato scorso – prima che venisse scoperto il problema e venissero quindi eliminate ...

ladyonorato : Se queste notizie di gravissimi effetti collaterali derivati dal vaccino Covid-19 saranno confermate, la loro divul… - CarloCalenda : Il mio augurio per il 2021 è che insieme al Covid scompaia la retorica che lo ha accompagnato. Una retorica vuota e… - fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, Israele ha il primato mondiale di immunizzati: oltre 1 milione in 20 giorni, più un decimo dell… - stregaperamor : RT @BiancaDobos: @barbarab1974 La storia del covid non ha senso, quindi non ha assolutamente senso neanche prendere in considerazione il va… - Charmed700 : RT @piersar62: Dottori incoraggiano l'iniezione del vaccino Covid19 nel pene, perché il rilascio del medicinale nel corpo è più veloce. La… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Vaccino Covid in farmacia: Bonaccini apre il Resto del Carlino Corsa al vaccino. Ora si accelera con Rsa e disabili

Vaccini anti-Covid. Si accelera con le case di riposo. Anziani e dipendenti delle Rsa erano già nella prima fascia delle priorità... Scopri di più ...

Covid Italia, bollettino oggi 1 gennaio: 22.211 contagi (3.056 in Lombardia, 4.805 in Veneto) e 462 morti

Covid, bollettino di oggi venerdì 1 gennaio 2021. Sono 22.211 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 462. Lo rende noto il nuovo bollettino ...

Vaccini anti-Covid. Si accelera con le case di riposo. Anziani e dipendenti delle Rsa erano già nella prima fascia delle priorità... Scopri di più ...Covid, bollettino di oggi venerdì 1 gennaio 2021. Sono 22.211 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 462. Lo rende noto il nuovo bollettino ...