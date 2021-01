Vaccino Covid, Usa: arrestato farmacista che ha sabotato 500 dosi (Di venerdì 1 gennaio 2021) E’ stato arrestato dalla polizia di Grafton, in Wisconsin, il farmacista che era stato licenziato nei giorni scorsi dall’ospedale locale per aver lasciato 57 fiale di Vaccino anti Covid Moderna fuori dal frigorifero. Secondo gli investigatori infatti l’uomo l’avrebbe fatto “sapendo che in questo modo non sarebbero state più usabili” e quindi sabotando oltre 500 dosi di Vaccino. Secondo quanto ha reso noto ieri la polizia, l’uomo avrebbe fornito all’Aurora Medical Center una dichiarazione scritta in cui afferma di aver agito in modo intenzionale rimuovendo le fiale dal frigorifero non solo la mattina del 26 dicembre per alcune ore ma anche nella notte tra il 24 ed il 25 dicembre. Ora si teme che le 57 vaccinazioni fatte sabato scorso – prima che venisse scoperto il problema e venissero quindi eliminate ... Leggi su udine20 (Di venerdì 1 gennaio 2021) E’ statodalla polizia di Grafton, in Wisconsin, ilche era stato licenziato nei giorni scorsi dall’ospedale locale per aver lasciato 57 fiale diantiModerna fuori dal frigorifero. Secondo gli investigatori infatti l’uomo l’avrebbe fatto “sapendo che in questo modo non sarebbero state più usabili” e quindi sabotando oltre 500 dosi di. Secondo quanto ha reso noto ieri la polizia, l’uomo avrebbe fornito all’Aurora Medical Center una dichiarazione scritta in cui afferma di aver agito in modo intenzionale rimuovendo le fiale dal frigorifero non solo la mattina del 26 dicembre per alcune ore ma anche nella notte tra il 24 ed il 25 dicembre. Ora si teme che le 57 vaccinazioni fatte sabato scorso – prima che venisse scoperto il problema e venissero quindi eliminate ...

