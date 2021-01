Vaccino Covid, l’allarme della Biontech: “Bisogna approvarne altri, il nostro non basta. Lacune nella fornitura in Europa” (Di venerdì 1 gennaio 2021) I ritardi “accumulati” sulla tabella di marcia di alcuni candidati vaccini – Oxford Astrazeneca e Sanogi Gsk in particolare – sembrano preoccupare e non poco il numero uno e fondatore della Biontech, l’azienda tedesca che ha sviluppato il Vaccino con Pfizer. Ugur Sahin, in una intervista a Der Spiegel, ha spiegato che ci saranno Lacune nella fornitura delle dosi in Europa fino a quando non saranno approvati altri vaccini, nonostante l’azienda stia lavorando a pieno ritmo per aumentare la produzione del farmaco. “Al momento non sembra buona la situazione – ha detto Sahin – si sta creando un buco perché mancano altri vaccini approvati e dobbiamo colmare il vuoto con il nostro”. l ministro della salute ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) I ritardi “accumulati” sulla tabella di marcia di alcuni candidati vaccini – Oxford Astrazeneca e Sanogi Gsk in particolare – sembrano preoccupare e non poco il numero uno e fondatore, l’azienda tedesca che ha sviluppato ilcon Pfizer. Ugur Sahin, in una intervista a Der Spiegel, ha spiegato che ci sarannodelle dosi infino a quando non saranno approvativaccini, nonostante l’azienda stia lavorando a pieno ritmo per aumentare la produzione del farmaco. “Al momento non sembra buona la situazione – ha detto Sahin – si sta creando un buco perché mancanovaccini approvati e dobbiamo colmare il vuoto con il”. l ministrosalute ...

CarloCalenda : Il mio augurio per il 2021 è che insieme al Covid scompaia la retorica che lo ha accompagnato. Una retorica vuota e… - MediasetTgcom24 : Usa, infermiere positivo a Covid dopo somministrazione vaccino Pfizer #covid - Linkiesta : Israele ha superato la soglia dei 500mila immunizzati, la Germania quella dei 42mila, mentre la Spagna ha deciso di… - manuscod : RT @Natyisssima: Sarete obbligati al vaccino covid ,non ci sarà ribellione , perché non ci sarà la data per farlo ,andrete voi il giorno ch… - alinatede : RT @Corriere: Israele, i segreti della corsa da record al vaccino: già coperto il 10% di tutta la po... -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Coronavirus oggi. Oms approva uso emergenza vaccino Pfizer-BioNTech. Conte: nel 2020 prova ... Il Sole 24 ORE Mattarella, condivisione trasversale sul discorso contro ‘illusori interessi di parte’. Mentre Renzi commenta solo i vaccini

Una condivisione bipartisan, come capita praticamente ogni anno. Ma che questa volta ha una maggiore rilevanza. Nell’atteso discorso di fine anno di Sergio Mattarella – il più visto dal 1986, cioè da ...

Vaccino AstraZeneca: il sì alla distribuzione potrebbe arrivare entro metà febbraio

L'azienda ha presentato all'Ema i dati a supporto dalla richiesta di autorizzazione condizionata all'immissione in commercio ...

Una condivisione bipartisan, come capita praticamente ogni anno. Ma che questa volta ha una maggiore rilevanza. Nell’atteso discorso di fine anno di Sergio Mattarella – il più visto dal 1986, cioè da ...L'azienda ha presentato all'Ema i dati a supporto dalla richiesta di autorizzazione condizionata all'immissione in commercio ...