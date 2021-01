Vaccino, BioNTech non ce la fa: “Approvatene altri, il nostro da solo non copre la domanda” (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen – La situazione relativa alla fornitura del Vaccino BioNTech in Europa «non è rosea» perché «mancano gli altri vaccini approvati e noi dobbiamo riempire i vuoti con il nostro Vaccino». Lo ha ammesso il cofondatore e Ceo della BioNTech, Ugur Sahin, in un’intervista rilasciata al settimanale tedesco Der Spiegel. Il miracolo sanitario è rimandato a data da destinarsi Il tanto atteso e sbandierato «miracolo sanitario europeo» promesso dalla casa farmaceutica tedesca che lavora insieme alla americana Pfizer subirà quindi un imprecisato ritardo. «La situazione non è buona. Si è creato un gap perché non hanno ricevuto approvazione altri vaccini e noi dobbiamo coprire il buco con i nostri», avverte Sahin, specificando però che l’azienda sta lavorando a pieno ritmo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen – La situazione relativa alla fornitura delin Europa «non è rosea» perché «mancano glivaccini approvati e noi dobbiamo riempire i vuoti con il». Lo ha ammesso il cofondatore e Ceo della, Ugur Sahin, in un’intervista rilasciata al settimanale tedesco Der Spiegel. Il miracolo sanitario è rimandato a data da destinarsi Il tanto atteso e sbandierato «miracolo sanitario europeo» promesso dalla casa farmaceutica tedesca che lavora insieme alla americana Pfizer subirà quindi un imprecisato ritardo. «La situazione non è buona. Si è creato un gap perché non hanno ricevuto approvazionevaccini e noi dobbiamo coprire il buco con i nostri», avverte Sahin, specificando però che l’azienda sta lavorando a pieno ritmo ...

petergomezblog : Vaccino Covid, l’allarme della Biontech: “Bisogna approvarne altri, il nostro non basta. Lacune nella fornitura in… - Agenzia_Italia : Allarme di BionTech: 'Autorizzare altri vaccini o avremo problemi di distribuzione' - repubblica : Coronavirus nel mondo: dall'Oms prima approvazione d'emergenza al vaccino Pfizer-BioNTech [aggiornamento delle 03:3… - TSTARANTO : BioNTech lancia l'allarme, servono altre dosi del vaccino - simo_gio : RT @petergomezblog: Vaccino Covid, l’allarme della Biontech: “Bisogna approvarne altri, il nostro non basta. Lacune nella fornitura in Euro… -