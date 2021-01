Vaccino AstraZeneca, l'India lo ha approvato (Di venerdì 1 gennaio 2021) Novità per quanto riguarda uno dei vaccini ai quali è affidata la speranza nella lotta al Coronavirus . Stiamo parlando del Vaccino Oxford - AstraZeneca. Dopo che l'Agenzia europea del farmaco ha ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Novità per quanto riguarda uno dei vaccini ai quali è affidata la speranza nella lotta al Coronavirus . Stiamo parlando delOxford -. Dopo che l'Agenzia europea del farmaco ha ...

Agenzia_Ansa : AstraZeneca: dati del vaccino all'Ema per la richiesta di autorizzazione condizionata #ANSA - SkyTG24 : Covid, l’India approva il vaccino AstraZeneca: è il terzo Paese al mondo - rtl1025 : ?? Approvato l'utilizzo del #vaccino Oxford-AstraZeneca in #India, secondo paese al mondo per numero di #contagi. La… - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino del 1° gennaio 2021: 22.211 casi e 462 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… - stepadpv : RT @rtl1025: ?? Approvato l'utilizzo del #vaccino Oxford-AstraZeneca in #India, secondo paese al mondo per numero di #contagi. La somministr… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino AstraZeneca La travagliata storia del vaccino di AstraZeneca Il Post Scuola, via alla ripresa: il 7 gennaio al 50%

Clicca e condividi l'articolo“Le prefetture hanno adottato i documenti operativi all’esito dei lavori dei tavoli di coordinamento scuola-trasporti istituiti in tutte le province in vista della ripresa ...

Chi punta sul vaccino russo Sputnik V

L'Argentina ha avviato le vaccinazioni con il farmaco russo Sputnik V, mentre la Russia allarga la campagna anche agli ultra sessantenni ...

Clicca e condividi l'articolo“Le prefetture hanno adottato i documenti operativi all’esito dei lavori dei tavoli di coordinamento scuola-trasporti istituiti in tutte le province in vista della ripresa ...L'Argentina ha avviato le vaccinazioni con il farmaco russo Sputnik V, mentre la Russia allarga la campagna anche agli ultra sessantenni ...