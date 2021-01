Vaccino anti-Covid, la situazione nelle regioni ad oggi, 1 gennaio 2021 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Vaccino IN ITALIA – In quali regioni si sono fatti più vaccini anti-Covid ad oggi, 1 gennaio 2021? Quale regione sta facendo meglio? E chi peggio? A tutte queste domande risponde il sito ufficiale creato dal commissario scelto dal Governo dove vengono resi noti i dati in tempo reale (qui continui aggiornamenti tutti i giorni). La situazione alle ore 19,40 di oggi vede un totale di 35.850 vaccini fatti in giro per l’Italia con alcune regioni “virtuose” ed altre meno. LA “CLASSIFICA” Tra le migliori regioni al momento ci sono Friuli Venezia Giulia con il 16,3 per cento di dosi somministrate, la provincia autonoma di Bolzano con il 16,2 per cento e il Lazio con il 15,7. Appena fuori dal podio l’Umbria ... Leggi su tpi (Di venerdì 1 gennaio 2021)IN ITALIA – In qualisi sono fatti più vacciniad, 1? Quale regione sta facendo meglio? E chi peggio? A tutte queste domande risponde il sito ufficiale creato dal commissario scelto dal Governo dove vengono resi noti i dati in tempo reale (qui continui aggiornamenti tutti i giorni). Laalle ore 19,40 divede un totale di 35.850 vaccini fatti in giro per l’Italia con alcune“virtuose” ed altre meno. LA “CLASSIFICA” Tra le migliorial momento ci sono Friuli Venezia Giulia con il 16,3 per cento di dosi somministrate, la provincia autonoma di Bolzano con il 16,2 per cento e il Lazio con il 15,7. Appena fuori dal podio l’Umbria ...

