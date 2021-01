Vaccino anti Covid, i vaccinati in Italia sono quasi 33mila. Friuli, Bolzano e Lazio le più 'virtuose' (Di venerdì 1 gennaio 2021) Vaccino anti in Italia, quanti sono i vaccinati ? Alle 13 di oggi, secondo i dati ufficiali pubblicati in tempo reale sul sito dell'Aifa e su altri portali istituzionali, i vaccinati totali sono 32. Leggi su leggo (Di venerdì 1 gennaio 2021)in, qu? Alle 13 di oggi, secondo i dati ufficiali pubblicati in tempo reale sul sito dell'Aifa e su altri portali istituzionali, itotali32.

Affaritaliani : Seconda vittima dopo aver ricevuto il vaccino anti-Covid della Pfizer - fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, Israele ha il primato mondiale di immunizzati: oltre 1 milione in 20 giorni, più un decimo dell… - GiuseppeConteIT : Le prime dosi del vaccino anti-covid sono arrivate a Roma, allo Spallanzani. È un messaggio di fiducia che si irrad… - pvsassone : RT @Lanf040264: In Brianza niente #vaccino anti-influenzale per gli anziani ma a pagamento dai privati. Un medico pur avendo richiesto per… - infoitinterno : Vaccino anti-Covid, la classifica dei più virtuosi: Veneto al quinto posto -