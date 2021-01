Vaccini, BioNTech lancia l'allarme: 'Troppe richieste, servono altre dosi di vaccino' (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il capo della BioNTech , Ugur Sahin, ha avvertito che se altri Vaccini contro il coronavirus non saranno approvati subito in Europa la sua azienda da sola non riuscir a coprire il fabbisogno. La ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il capo della, Ugur Sahin, ha avvertito che se altricontro il coronavirus non saranno approvati subito in Europa la sua azienda da sola non riuscir a coprire il fabbisogno. La ...

